Дачный сезон открыт

С таким арсеналом вполне можно было бы открыть строительную фирму. У жителя Пензы полицейские изъяли 4 дрели и электролобзик. С их помощью злоумышленник действительно хотел заработать. Все эти предметы были похищены с дачных участков, мужчина планировал продать их на рынке.

«В дежурную часть с заявлением о краже обратился житель г. Пензы 1985 года рождения, в котором пояснил, что с его дачного участка СНТ «Строитель» были украдены электролобзик, переноска, бензогенератор и дрель», – рассказала следователь следственного отдела №1 СУ УМВД России по г. Пензе Виктория Цай.

Прокинуть на чужую территорию злоумышленнику не составило особо труда. На дачный участок он попал через отверстие в заборе, затем вскрыл отверткой пластиковое окно дачного домика.

«Кроме этого сотрудники полиции установили, что злоумышленник причастен к совершению шести аналогичных дачных краж в Железнодорожном районе г. Пензы. Всего у него было изъято 4 дрели, электрорлобзик и обогреватель», – сообщила Виктория Цай.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.