Безопасные каникулы

Каждое лето представители Общественного совета при региональном Управлении МВД отправляются в детский лагерь, чтобы оценить условия отдыха и досуга ребят. На этот раз проверке подверглась «Звёздочка».

«Общие впечатления от лагеря очень положительные! В качестве воспитателей с детьми занимаются профессионалы, имеющие педагогическое образование. Охрана лагеря — на должном уровне. Есть камеры видеонаблюдения, есть охрана на входе и выходе. Дети постоянно находятся на территории лагеря под присмотром старших», — отметила заместитель Председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, Ольга Логвина.

Такую положительную оценку «Звёздочка» получает уже несколько лет подряд. По мнению общественников, обеспечение безопасности здесь на высоком уровне. Чтобы отдых был не только увлекательным, но и безопасным, сотрудники полиции и Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с ребятами.