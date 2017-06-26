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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил лесопарковую зону между улицами Лермонтова и Попова
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым посетили лесопарковую зону между улицами Лермонтова и Попова. Также на встрече присутствовал директор МУП «Зеленое хозяйство» Александр Кильгянкин. В ходе рабочего выезда градоначальник рассказал о текущих работах и дальнейших планах по благоустройству территории. В настоящее время на объекте МУП «Зеленое хозяйство» занимается сносом аварийных деревьев, санитарной обрезкой ветвей, корчеванием старых пней, расчисткой территории и завозом грунта. В ближайших планах – планировка и посев газонной травы. Затем, как на Олимпийской аллее, здесь вымостят брусчаткой пешеходные дорожки, организуют парковочное пространство. -Мы планируем сделать функциональную зону отдыха, где можно будет провести время с пользой для здоровья и взрослым и детям: разместим игровые детские площадки, спортивные элементы, велопрокат, сезонную торговлю, - сообщил Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти обратил внимание на то, что при обустройстве парковки деревья будут сохранены. - Это место имеет статус зеленой зоны, поэтому насаждения здесь пострадать не должны, - сказал глава администрации города.
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым посетили лесопарковую зону между улицами Лермонтова и Попова. Также на встрече присутствовал директор МУП «Зеленое хозяйство» Александр Кильгянкин.
В ходе рабочего выезда градоначальник рассказал о текущих работах и дальнейших планах по благоустройству территории.
В настоящее время на объекте МУП «Зеленое хозяйство» занимается сносом аварийных деревьев, санитарной обрезкой ветвей, корчеванием старых пней, расчисткой территории и завозом грунта. В ближайших планах – планировка и посев газонной травы. Затем, как на Олимпийской аллее, здесь вымостят брусчаткой пешеходные дорожки, организуют парковочное пространство.
-Мы планируем сделать функциональную зону отдыха, где можно будет провести время с пользой для здоровья и взрослым и детям: разместим игровые детские площадки, спортивные элементы, велопрокат, сезонную торговлю, - сообщил Виктор Кувайцев.
Глава исполнительной власти обратил внимание на то, что при обустройстве парковки деревья будут сохранены.
- Это место имеет статус зеленой зоны, поэтому насаждения здесь пострадать не должны, - сказал глава администрации города.
Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017
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