Глава администрации города Виктор Кувайцев принял участие в заседании фракции партии «Единая Россия» в городской Думе

На заседании обсуждались вопросы повестки дня предстоящей сессии, которая состоится во вторник, 27 июня.



В ходе обсуждения отчета о деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы по организации благоустройства территории городского округа, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, было высказано ряд предложений, связанных с благоустройством и поддержанием порядка в зеленых зонах города, которые в настоящее время не охвачены картой закрепленных территорий («белые пятна»).



- В настоящее время нет правового механизма, с помощью которого можно было бы заставить убирать так называемые «белые пятна».

Но зато есть возможность существующие зеленые зоны, в том числе и сквер «40лет Победы» на проспекте Победы, в рамках муниципально-частного партнерства предоставить тем, кто готов эти территории развивать, - отметил глава администрации города.



Виктор Кувайцев также привел пример сквера «Семейный» на ГПЗ. За порядком и благоустройством здесь следит совет общественности на протяжении уже нескольких лет.

Новость: Администрация города Пензы 26 июня 2017