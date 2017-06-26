ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Люди в белых халатах уже должны были сменить в этих стенах рабочих в комбинезонах. Сроки начала работы пензенского областного перинатального центра несколько раз отодвигались. Но больше переноситься не будут, заверяют и региональные власти, и подрядчики. 186 человек в продленном режиме – с 8 до 20 часов ежедневно – трудятся на главной медицинской стройке области.

Всего два месяца осталось до объявленной ранее даты сдачи перинатального центра. Уже построены и готовы к эксплуатации силовая подстанция и газовая котельная. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и благоустройство территории.

Закрыт и вопрос с персоналом. Сюда переедут медики из детской больницы имени Филатова. Врачи и медсестры будут соответствовать третьему, самому высокому уровню учреждения здравоохранения.

«Эти кадры уже имеют большой опыт работы с роженицами любой сложности. И за эти два года они прошли специализацию, подготовку на рабочих местах, на ведущих кафедрах акушерства и гинекологии города Санкт-Петербурга и Москвы, совместно с главным внештатным специалистом-неонатологом России Дмитрием Олеговичем Ивановым, под его руководством и сотрудников его кафедры. Поэтому по степени подготовки кадров и по укомплектованности мы готовы переехать в новый перинатальный центр», - пояснил главный врач Пензенской детской областной клинической больницы, Максим Баженов.

Более 60% оборудования здесь будет отечественным. Уже объявлены аукционы на его приобретение. Об этом почетному гостю – министру здравоохранения России Веронике Скворцовой – рассказал глава региона. По словам Ивана Белозерцева, здание до мелочей соответствует проекту, а рожениц и молодых мам в недалеком будущем обеспечат не только высокотехнологичной помощью, но и уютом и комфортом: «И экология хорошая, зелени очень много, парк здесь у нас рядом. Для женщин будет здорово».

У нового Центра – статус регионального, но, по сути, он будет иметь межрегиональное и даже федеральное значение. Не только как у одного из самых современных в стране по оснащению, но и благодаря наработкам наших специалистов.

«У вас младенческая смертность снизилась резко. И составляет 3,4 на тысячу, родившихся живыми. Это – один из пионерских результатов не только для нашей страны, но и для всего мира. Мы гордимся, что у нас в стране 5,2 - а начинали мы практически с 9,0 в 2012 году – а у вас всего 3,4. Не так просто удержать этот результат. И, конечно, перинатальный центр нужен, чтобы скоординировать работу всех родовспомогательных учреждений, их у вас шесть. И они должны работать, как единая система», - отметила Вероника Скворцова.

Меняться к лучшему должны не только стационары, но и профильные организации амбулаторного типа. Очереди в которых должны если не исчезнуть вовсе, то сократиться до минимума. В 2017 году Пензенская область включена в реализацию пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Веронике Скворцовой и членам делегации показали на живом примере, как можно изменить и интерьер, и саму организацию работы. Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина получила в подарок фотоальбом на тему «Как было, и как стало».

В программе изменений – внедрение электронной очереди, распределение потоков пациентов в зависимости от самочувствия, установка телевизоров и тепловых завес и многое другое.