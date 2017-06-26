В Пензенской области усилят контроль за безопасностью грузовых перевозок

Первый вопрос в повестке очередного заседания антитеррористической комиссии — транспортная безопасность. Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев, отметил: «В настоящее время Национальный антитеррористический комитет уделяет большое внимание вопросам транспортной безопасности. И сегодня мы обсудим антитеррористическую безопасность при осуществлении транспортными компаниями экспедиционной деятельности. Наши коллеги из УФСБ провели мониторинг этих компаний и выявили ряд нарушений».

Губернатор поручил профильным ведомствам усилить контроль в сфере грузоперевозок и тщательно проверять все транспортно-экспедиционные компании, действующие на территории Пензенской области. А в преддверии предстоящих выборов в Законодательное Собрание эту работу нужно вести особенно активно!

«Это большое, массовое мероприятие с участием большого количества избирателей. На сентябрьских выборах будет задействовано более тысячи избирательных участков. И работа по обеспечению безопасности предстоит серьёзная», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатору доложили, что к охране правопорядка во время голосования будет привлечено свыше 1 400 сотрудников полиции, 200 единиц автотранспорта и 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.