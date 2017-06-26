Два с половиной миллиона «добрых» крышечек

Всех, кто заглянул на огонек, в Доме Вероники всегда готовы угостить чаем. Тем более, если речь идет о самых активных участниках акции «Миллион добрых крышечек». Когда Дом наконец построен, его охотно показывают своим гостям и с гордостью говорят, что реализовать уникальный проект удалось общими усилиями неравнодушных жителей.

«Каждая комната для ребят была построена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей всех, кто здесь будет жить», – сказала инициатор проекта Мария Львова-Белова.

Не только комнаты, но даже лестница здесь особенная. Люди с ограниченными возможностями полностью чувствуют себя на своей территории, всё сделано для того, что находиться в Доме Вероники им было комфортно.

Чтобы помочь строительству Дома Вероники, крышечки из пластика собирали в школах и детских садах по всей области. В итоге более 7 тонн пластика отправили на переработку, а вырученные деньги передали организаторам проекта. Только в одном лицее современных технологий управления №2 в рамках акции удалось собрать более 300 килограммов пластика.

«Когда узнали, что дом строиться для детей с ограниченными возможностями, у всех учащихся был такой азарт, они с удовольствием собирали крышечки. Родители тоже не остались в стороне, собирали крышечки со всех родственников и приносили к нам в лицей», – рассказала представитель лицея Ирина Баринова.

100 тысяч рублей, которые удалось заработать на утилизации крышечек, будут потрачены на строительство беседки для обитателей Дома Вероники. Ее установят в ближайшее время.