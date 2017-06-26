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 Вторник, 27 июня 2017
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Бесплатный юрист
Сегодня в Пензе
 
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Что делать, если вы оказались в трудной жизненной ситуации и вам необходима консультация юриста. Бесплатную юридическую помощь отдельные категории граждан могут получить на базе многофункциональных центров. Специалисты оказывают ее на основании федерального закона.

«Юридическая помощь оказывается в устной и письменной форме в составлении исковых заявлений, жалоб, ходатайств, также мы принимаем участие в судебных заседаниях. Консультации проводятся по вопросам жилищного, земельного и трудового законодательства», – рассказала заместитель директора юридического бюро Лариса Смыкова.

Воспользоваться такими услугами  могут граждане из малообеспеченных семей, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, многодетные семьи и некоторые другие категории. С начала этого года за помощью к бесплатному юристу обратились более пяти тысяч человек.

«Прием граждан осуществляет на территории всей Пензенской области в помещениях многофункциональных центров», – пояснила Лариса Смыкова.

При необходимости специалисты юридического бюро ответят на вопросы по телефону 927-000.

Новость: Елена Кандрина 27 июня 2017
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