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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 27 июня 2017
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В Доме молодёжи прошла акция «Мы выбираем жизнь»
Сегодня в Пензе
 
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В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков пришли в Дом молодёжи, потому что именно в юности чаще всего человек совершает фатальную ошибку — неосознанно, в поиске новых ощущений, впервые пробует наркотик и сразу же становится его рабом.

Заместитель Начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Власов, озвучил статистику: «В настоящее время на территории нашей области, как и в других субъектах России, остаётся сложная ситуация. За первое полугодие у нас зарегистрировано около семисот наркопреступлений, выявлено порядка четырёхсот административных правонарушений. Около восьмидесяти человек попали в медучреждения области с отравлением наркотическими веществами. Пятеро — с летальным исходом».

Молодым людям показали профилактический фильм, а также рассказали об административной и уголовной ответственности за незаконное распространение и употребление наркотиков.

Новость: Екатерина Сорокина 27 июня 2017
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