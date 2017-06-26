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Площадка ожидания
Сегодня в Пензе
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Это транспортное средство никуда не поедет. Хотя те, кто сейчас занимает места в кабине, совсем скоро станут настоящими пассажирами. Игровое пространство – в нескольких метрах от перрона отправления. Сразу после церемонии открытия оборудование начали активно осваивать юные путешественники.
Глава города Пензы, Валерий Савельев, отметил: «Действительно, автовокзал такое место, где много детей. И в ожидании автобуса детям некуда пойти, чтобы это время скоротать. А сейчас эта возможность появилась. И я думаю, что на этой детской площадке будет удобно и приятно находиться не только детям, но и родителям».
Инициаторы процедуры превращения пустыря в уголок развлечений – Молодежный совет при Гордуме. Реализовали задумку коллективными усилиями – подключились и сотрудники автовокзала, и муниципалитет.
«Это в рамках социальной поддержки администрации города Пензы и городского бюджета разыгрывались гранты на социальные проекты», - пояснил Председатель Молодежного совета при Пензенской городской Думе, Александр Антонов.
Всего из казны на эти нужды было выделено 4 миллиона рублей. В конкурсе участвовали десятки заявок. Большая часть планов уже воплощена в жизнь.
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