ДТП на улице Строителей

Участники этого страшного дорожно-транспортного происшествия даже не могли подумать, чем для них закончиться эта страшная авария. 26 июня на улице Строителей столкнулись 3 автомобиля. Двое из участников ДТП погибли.

«Предварительно установлено, что 26 июня в 14:40 на улице Строителей 2В произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля ВАЗ 2109, автомобиля MAN, автомобиля «Газель». В результате происшествия водитель и пассажир ВАЗ 2109 погибли на месте ДТП. В настоящее время личность погибших устанавливается»,- прокомментировал полковник полиции, начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, Александр Курчатов.

По данному факту сотрудниками полиции проводиться проверка.