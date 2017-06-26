Путешествуйте на здоровье!

Какой поход без друзей и вкусного пикника, а вот то, что не следует брать с собой в путешествие, так это вредные привычки. С ними лучше вообще не знакомиться и никогда не пробовать алкоголь и сигареты. Воспитанники пришкольного лагеря уверены, что с такими напарниками им точно не по пути.

«УМВД России по Пензенской области совместно с общественными организациями ведет активную работу по профилактике наркомании на территории региона, чтобы наша молодежь в будущем вела здоровый образ жизни», – отметил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Алексей Власов.

В игровой форме детям рассказали о вреде табака и наркотиков. Профилактическое мероприятие призвано сформировать у подростков негативное отношение к вредным привычкам.

«Есть площадка, где мы беседуем, разговариваем об экологии планеты и организма. Есть площадка, на которой мы демонстрируем мультипликационный фильм о вредных привычках», – рассказала о программе мероприятия директор молодежного центра «Юность» Ирина Пензина.

Самым активным участникам вручили памятные подарки от регионального УМВД.