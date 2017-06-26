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Тракторист-угонщик
Сегодня в Пензе
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В ходе очередного рейда по Пензенскому району сотрудники ДПС встретили тракториста, наехавшего на газовое оборудование. Как оказалось, водитель был нетрезв, да и документов на технику у него не было.
Начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району, Ольга Жаткина, отметила: «В ходе дознания было установлено, что подозреваемый неофициально работал у собственника угнанного транспортного средства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угнал трактор, но далеко уехать не удалось. Мужчина не справился с управлением и наехал на газовое оборудование».
Трактор хозяину вернули, а угонщик написал явку с повинной и сознался в содеянном. Но раскаяние это позднее. В отделении полиции по Пензенскому району уголовное дело уже возбудили. Статья - «Угон».
«Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет», — пояснила Ольга Жаткина.
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