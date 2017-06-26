Пензенские атлеты покорили чемпионат мира по бодибилдингу

Уникальное событие прошло 17 июня в Самаре. Чемпионат мира по бодибилдингу впервые был проведен в России. Более 100 спортсменов боролись за победы в заявленных категориях. Пензенская команда атлетов во главе с Алексеем Нетесановым представила страну на чемпионате.

«Данный Чемпионат прошел очень удачно. Все спортсмены выступили хорошо. Заняли практически все высокие места. Почти все вошли в финал соревнований. У нас теперь есть свои российские чемпионы и есть абсолютная чемпионка мира в категории «Тонед» - Евгения Денисова»,-отметил Алексей Нетесанов.

Евгения рассказала, что упорно тренировалась и шла к поставленной цели, без страха и переживаний:

«Со временем волнения уходят на второй план и наоборот получаешь удовольствие, кайф от нахождения на сцене и от всего процесса»

Обладательница самых спортивных и фигуристых форм в мире отметила поддержку не только своего тренера и команды, но и болельщиков:

«Чувствовалась поддержка земляков - в зале было очень много болельщиков из Пензы, они приехали, растянули флаг губернии и очень эмоционально подбадривали»

Также за победу боролись атлетки Надежда Костина и Елена Карамышева. В мужских категориях состязались абсолютный чемпион Пензенской области Евгений Игнатьев по совместительству тренер Евгении Денисовой, и Сергей Нетесанов. Евгений Игнатьев, занял пятое место в категории "Бодибилдинг" среди мужчин до 172 сантиметров. Евгений не расстроился и отметил:

«Можно сказать я предсказал свое место. Я заранее сказал, что если я буду в пятерке, то это будет большой успех. Это действительно успех и выводы сделаны.»

Спортсмен не планирует останавливаться на достигнутом, и считает данный результат только этапом к достижению более высоких целей.Сергей Нетесанов так же занял пятое место в категории "ветеранов" "40+".Он состязался с сильнейшими соперниками из других стран. И не намерен сдавать позиции.