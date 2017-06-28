Долгожданное новоселье

Пятиэтажный дом на улицы Дружбы в Каменке станет новым местом жительства для переселенцев. Из аварийного жилья, в котором людям приходилось жить в последнее время, они переедут в новые квартиры. В регионе продолжает действовать программа переселения граждан, которая помогла уже многим улучшить свои жилищные условия.

«Мы еще раз сегодня убедились, что в нашей области эта программа действует благодаря поддержке всех уровней власти», – подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Ключи от новых квартир из рук Губернатора получили 45 семей. Федеральная программа для многих граждан – это единственная возможность обзавестись новым жильем. Пока есть очередь из переселенцев, в регионе закрывать ее не планируют, даже если финансирование полностью перейдет на региональный бюджет.

«Президент России Владимир Путин принял решение за счет федеральных средств реализовать программу, понимая, что в стране растет площадь аварийного жилья, а граждане самостоятельно, без помощи не смогут улучшить свои жилищные условия», – подчеркнул Иван Белозерцев.

В рамках реализации программы в Каменке было построено два пятиэтажных дома. В них переселены жители из шести аварийных домов. Глава региона остался доволен качеством ремонта, все квартиры были сданы под ключ.