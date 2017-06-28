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Отремонтировали капитально!
Сегодня в Пензе
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Этого события жители Каменки ждали 20 лет — столько здешний путепровод находился в предаварийном состоянии. Между тем, это единственная дорога, соединяющая районный центр, 8 сельских поселений и 2 микрорайона города, где проживают более 5 тысяч человек.
«Горожане всегда обращались с просьбой отремонтировать путепровод, потому что ездить здесь уже было невозможно. А учитывая развитие местных сельхозпредприятий и рост объёмов грузоперевозок, мост нужно было ремонтировать как можно скорее. И из федерального бюджета были выделены средства — 106 миллионов рублей — что для нашего регионального бюджета было не подъёмно», — отметил Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.
Освоить выделенные деньги быстро и эффективно — такая задача стояла перед органами местного самоуправления. Каменскому району это удалось, и за 9 месяцев путепровод отремонтировали капитально. Но не всегда федеральные средства так успешно осваиваются. Эту проблему Губернатор затронул уже в ходе совещания с главами городов и районов области. Иван Белозерцев сообщил: «Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2017 год составляют 5 миллиардов 520 миллионов рублей — это запредельная сумма, которой у нас никогда не было. Это позволит построить и реконструировать 595 километров автодорог».
Главное — грамотно и быстро подготовить необходимую проектно-сметную документацию и войти в программу. Упускать такую возможность нельзя. Состояние дорог — фактор, интересующий не только жителей региона, но и потенциальных инвесторов.
«Когда европейский инвестор приходит с желанием что-то построить, прежде всего, он смотрит на дороги», — подчеркнул Иван Александрович.
Ещё одна актуальная для дорожно-строительной отрасли проблема — кадры. Эту непростую, но такую важную профессию молодёжь выбирает редко. Чтобы хоть как-то привлечь в отрасль молодых специалистов, в Пензенской области проводятся стимулирующие конкурсы профессионального мастерства. Очередной открылся здесь же, в Каменском районе. 16 конкурсантов боролись за звание «Лучшего машиниста фронтального погрузчика».
«Эти конкурсы мы проводим для того, чтобы привлечь внимание молодёжи к рабочим профессиям, которые очень необходимы», — отметил Губернатор.
Это уже третий этап ежегодного конкурса. Пока в области определили лучших плиточников и штукатуров. Победитель получит ценный приз — автомобиль, а вот по каким дорогам он будет ездить, во многом зависит от него самого.
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