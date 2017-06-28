«Когда видишь ваши радостные лица, находишься рядом с молодёжью, то понимаешь: отдал бы многое — должность, служебную машину, зарплату — лишь бы вернуть возраст ваш молодой», — обратился Иван Белозерцев к участникам встречи, посвящённой Дню молодёжи. Даже сам Губернатор по-хорошему завидует этим ребятам! Молодые и активные, они уже проявили себя на всероссийском и международном уровнях. В начале июня 9 студентов пензенских вузов участвовали в Российско-Китайском молодёжном форуме, в провинции Аньхой.

«Мы посетили местные учебные заведения и предприятия, ознакомились с теми технологиями, которые они применяют в работе. Нас водили в театры, возили в горы, показали деревню ЮНЕСКО, которая является достоянием Китая», — поделился впечатлениями от поездки Евгений Дементьев.

Российско-Китайский молодёжный форум проводился в рамках другого форума — «iВолга», который традиционно проходит в Самарской области. Там ребята представляют свои проекты по разным направлениям: от волонтёрской деятельности до предпринимательской, от музыкального творчества до инновационного. В этом году пензенские студенты получили на реализацию своих инициатив 300 тысяч рублей.

«И в прошлом году наши ребята успешно выступали на форуме и возвращались с победой. Меня это очень радует», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился вдвое увеличить размер грантов, выделенных победителям форума, и пожелал пензенской молодежи дальнейших успехов.