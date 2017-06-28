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В Пензенской области проверили отправку мяса птицы и обрези шкур КРС в страну СНГ
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне текущего года были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении мяса птицы и субпродуктов цыплят-бройлеров производства ОАО «Птицефабрика «Васильевская» и обрези шкур крупного рогатого скота при погрузке для отправки в страну СНГ. Всего за месяц специалистами Россельхознадзора было осмотрено 30 партий – 574 тонны подконтрольной госветнадзору продукции для отправки в страну СНГ. При погрузке также были осмотрены автомашины, поданные под погрузку продукции, которые соответствовали установленным требованиям. Составлен акт ветеринарно-санитарного досмотра и завизированы ветеринарные свидетельства формы №2. Нарушений правил перевозок автомобильным транспортом не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.
Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в июне текущего года были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении мяса птицы и субпродуктов цыплят-бройлеров производства ОАО «Птицефабрика «Васильевская» и обрези шкур крупного рогатого скота при погрузке для отправки в страну СНГ.
Всего за месяц специалистами Россельхознадзора было осмотрено 30 партий – 574 тонны подконтрольной госветнадзору продукции для отправки в страну СНГ. При погрузке также были осмотрены автомашины, поданные под погрузку продукции, которые соответствовали установленным требованиям. Составлен акт ветеринарно-санитарного досмотра и завизированы ветеринарные свидетельства формы №2.
Нарушений правил перевозок автомобильным транспортом не выявлено, ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 28 июня 2017
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