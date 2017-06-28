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 Среда, 28 июня 2017
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Дизайн-проект благоустройства дворов № 48 и № 146 по проспекту Строителей
Сегодня в Пензе
 

Во дворе домов № 48 и № 146 по проспекту Строителей проведены встречи с жителями по вопросу реализации программы "Формирование современной городской среды", на которых обсудили дизайн-проект благоустройства дворов.

Встреча с жителями проходила в формате открытого диалога. Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин, депутаты Законодательного Собрания Пензенской области Александр Еремкин, Федор Тощев, Николай Лукьянов, заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Глушков, сотрудники администрации Октябрьского района.

Собравшихся граждан проинформировали о том, что в рамках программы будут установлены лавочки, урны, заменен бордюрный камень, обустроены тротуары, парковочные места, выполнен ремонт дорожного покрытия и др.

Для жителей этих домов реализация проекта – важное событие, которого они ждали много лет.

По итогам встречи состоялось голосование жителей. За новый дизайн двора проголосовали все присутствующие. 

Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017
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