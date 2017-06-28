В Пензенской области будет внедряться информационная система социального обеспечения

В Правительстве Пензенской области прошло совещание по вопросу внедрения информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории Пензенской области. На совещании присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, представители органов исполнительной власти Пензенской области, Управления информационных технологий и связи Пензенской области и отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. Министерство образования представили начальник Управления кадровой политики и иорганизационно-правовой работы Елена Волошина и заместитель начальника Информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Александр Абрашкин.

В ходе совещания обсуждался ход реализации плана мероприятий (дорожно й карты) по организации работ по созданию ЕГИССО.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ, которыми предусмотрено создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – система).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» утверждено Положение о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, определены состав, источники, порядок представления размещаемой в системе информации. Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты.