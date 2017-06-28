Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 28 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензенской области будет внедряться информационная система социального обеспечения
Сегодня в Пензе
 

В Правительстве Пензенской области прошло совещание по вопросу  внедрения информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории Пензенской области. На совещании присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, представители органов исполнительной власти Пензенской области, Управления информационных технологий и связи Пензенской области и отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области. Министерство образования представили начальник Управления кадровой политики и иорганизационно-правовой работы Елена Волошина и заместитель начальника Информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Александр Абрашкин.

В ходе совещания обсуждался ход реализации плана мероприятий (дорожно й карты) по организации работ по созданию ЕГИССО.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ, которыми предусмотрено создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – система).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» утверждено Положение о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, определены состав, источники, порядок представления размещаемой в системе информации. Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты.

Новость: Министерство образования Пензенской области 28 июня 2017
2017-06-28
В Пензенский ЛО МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы полиции
 Направление деятельности – охрана общественного порядка на стационарных объектах железнодорожного транспорта
 
2017-06-28
Виктор Кувайцев награжден золотым значком ГТО
 В соответствие с приказом №57 от 27.04.2017г. Минспорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО
 
2017-06-28
«В любви и верности»
 В Пензе стартует семейная акция
 
2017-06-28
Резервные дни сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и математике базового и профильного уровней пройдут 28 – 29 июня 2017 года
 385 пензенских школьников сдадут обязательные предметы ЕГЭ
 
2017-06-28
«Энергия молодежи»
 В рамках празднования Дня Молодежи России в городе Пензе прошел фестиваль молодежных субкультур
 
2017-06-28
Награда посмертно
Орден Мужества вручили родителям погибшего офицера
 
2017-06-28
Гордое имя - ботаник!
В Пензе состоялся очередной Совет ботанических садов Поволжья и Урала
 
2017-06-28
День молодёжи
В Пензе прошёл праздник молодости
 
2017-06-28
«Твоя вишневая «девятка» меня совсем с ума свела»
18-летний пензенец похитил автомашину
 
2017-06-28
На территории Кузнецкого района пресечена незаконная добыча песка
 На указанной территории обнаружена большегрузная техника: погрузчик и грузовой самосвал с песком
 
2017-06-28
На территории набережной реки Суры продолжают наводить порядок
 Очищено свыше 980 м2 территории, собрано и вывезено более 2 м3 бытового мусора
 
2017-06-28
Опасно для жизни!
Жителей аварийного дома на ул.Ударной торопят с переездом
 
2017-06-28
Веселые и находчивые выступили в ККЗ «Пенза»
Пензенские квнщики разыграли Кубок Губернатора
 
2017-06-28
Вопросы оптимизации финансово–хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание
 
2017-06-28
В Пензенской области будет внедряться информационная система социального обеспечения
 В ходе совещания обсуждался ход реализации плана мероприятий
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru