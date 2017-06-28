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Вопросы оптимизации финансово–хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались вопросы оптимизации финансово–хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры. В совещании приняли участие начальник управления культуры Вера Фейгина, начальник Финансового управления Ольга Завьялкина, сотрудники этих ведомств и представители управления экономического развития. Перед началом совещания, глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил с юбилеем директора Детской школы искусств "Лира", известного детского поэта Виктора Гвоздева. Виктор Николаевич пожелал юбиляру дальнейших успехов в работе и творчестве, вручил Грамоту за многолетний плодотворный труд и памятный подарок. Затем, участники совещания заслушали информацию начальника Финансового управления Ольга Завьялкиной о расходах и доходах муниципальных учреждений культуры за 2016-2017 годы. В свою очередь, начальник управления культуры Вера Фейгина высказала ряд предложений по оптимизации работы подведомственных учреждений, отметив недостаточность нормативно-правовой базы для дальнейшего совершенствования их деятельности. - Мы не только должны эффективно использовать бюджетные средства, исключив нецелевые необоснованные расходы, но обязаны обеспечить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством, - подчеркнул Виктор Кувайцев. Глава администрации города поручил начальнику управления культуры Вере Фейгиной и начальнику Финансового управления Ольге Завьялкиной по итогам проверок расходования бюджетных и заработанных учреждениями культуры денежных средств подготовить перечень мероприятий, направленных на оптимизацию финансово–хозяйственной деятельности и рациональное использование денежных ресурсов.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались вопросы оптимизации финансово–хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры.
В совещании приняли участие начальник управления культуры Вера Фейгина, начальник Финансового управления Ольга Завьялкина, сотрудники этих ведомств и представители управления экономического развития.
Перед началом совещания, глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил с юбилеем директора Детской школы искусств "Лира", известного детского поэта Виктора Гвоздева. Виктор Николаевич пожелал юбиляру дальнейших успехов в работе и творчестве, вручил Грамоту за многолетний плодотворный труд и памятный подарок.
Затем, участники совещания заслушали информацию начальника Финансового управления Ольга Завьялкиной о расходах и доходах муниципальных учреждений культуры за 2016-2017 годы.
В свою очередь, начальник управления культуры Вера Фейгина высказала ряд предложений по оптимизации работы подведомственных учреждений, отметив недостаточность нормативно-правовой базы для дальнейшего совершенствования их деятельности.
- Мы не только должны эффективно использовать бюджетные средства, исключив нецелевые необоснованные расходы, но обязаны обеспечить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством, - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Глава администрации города поручил начальнику управления культуры Вере Фейгиной и начальнику Финансового управления Ольге Завьялкиной по итогам проверок расходования бюджетных и заработанных учреждениями культуры денежных средств подготовить перечень мероприятий, направленных на оптимизацию финансово–хозяйственной деятельности и рациональное использование денежных ресурсов.
Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017
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