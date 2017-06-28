Веселые и находчивые выступили в ККЗ «Пенза»

В киноконцертном зале «Пенза» не смолкали шутки и аплодисменты в адрес самых весёлых и находчивых. Пензенские квнщики разыграли Кубок Губернатора. Музыкальный фестиваль посвятили Дню молодежи, с праздником и с началом игры всех участников и зрителей поздравил Иван Белозерцев.

«Хочу порадоваться за то, что КВН на Пензенской земле живет. Я буду ежегодно поддерживать развитие КВН, и думаю, что от этого мы вместе с вами будем получать огромное удовлетворение», – подчеркнул Иван Белозерцев.

За призы Кубка Губернатора боролись десять пензенских команд. Вне конкурса на сцене выступили гости из Высшей лиги – «Триод и Диод» из Смоленска и «Урал» из Нижнего Тагила. Квнщики шутили остроумно, любителей юмора на злободневные темы порадовали шутками про дороги и строительство пензенского цирка.

По итогам фестиваля победителем стала команда «Сурский край», ей и достался главный приз – «золотой» Кубок губернатора. «Светлый КиВиН» получила недавно сформировавшаяся команда КВН «Городского типа», а вот «КиВиН в темном», награду за третье место, в этом году вручили команде «Контрольный выстрел».

«Сегодня мы еще раз убедились, что наша молодежь самая лучшая и самая талантливая. С Днем молодежи, дорогие друзья», – поздравил победителей Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.