Опасно для жизни!

Жители первых трёх подъездов дома 35 на улице Ударной, где обрушилась стена, выехали, сама территория огорожена, и доступ к ней закрыт. Об этом доложил Начальник городского Управления ЖКХ, Андрей Гришин, в ходе очередной сессии Пензенской Думы:

«Работа налажена. Мы предоставляем жильцам бесплатно грузчиков и технику для вывоза вещей по тем адресам, которые они указывают. Это может быть как второе жильё, так и наш маневренный фонд».

С переездом торопят и жителей остальных трёх подъездов. Им уже продемонстрировали квартиры из маневренного фонда, куда они могут заселиться.

«В начале годы выделяли 4 миллиона рублей на ремонт комнат. Все средства освоены. Мы предлагаем гражданам жильё с новым линолеумом, с новыми обоями... И сейчас продолжаем перевоз людей», — пояснил Андрей Гришин.

Разъяснительную работу проводят с каждым собственником, убеждая в том, что оставаться в аварийном жилье опасно.