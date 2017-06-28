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Опасно для жизни!
Сегодня в Пензе
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Жители первых трёх подъездов дома 35 на улице Ударной, где обрушилась стена, выехали, сама территория огорожена, и доступ к ней закрыт. Об этом доложил Начальник городского Управления ЖКХ, Андрей Гришин, в ходе очередной сессии Пензенской Думы:
«Работа налажена. Мы предоставляем жильцам бесплатно грузчиков и технику для вывоза вещей по тем адресам, которые они указывают. Это может быть как второе жильё, так и наш маневренный фонд».
С переездом торопят и жителей остальных трёх подъездов. Им уже продемонстрировали квартиры из маневренного фонда, куда они могут заселиться.
«В начале годы выделяли 4 миллиона рублей на ремонт комнат. Все средства освоены. Мы предлагаем гражданам жильё с новым линолеумом, с новыми обоями... И сейчас продолжаем перевоз людей», — пояснил Андрей Гришин.
Разъяснительную работу проводят с каждым собственником, убеждая в том, что оставаться в аварийном жилье опасно.
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