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На территории набережной реки Суры продолжают наводить порядок
Сегодня в Пензе
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В Железнодорожном районе города Пензы при активном участии студентов ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» прошли работы по санитарной уборке территории Набережной реки Суры от Бакунинского моста до Подвесного. Очищено свыше 980 м2 территории, собрано и вывезено более 2 м3 бытового мусора.
В Железнодорожном районе города Пензы при активном участии студентов ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» прошли работы по санитарной уборке территории Набережной реки Суры от Бакунинского моста до Подвесного.
Очищено свыше 980 м2 территории, собрано и вывезено более 2 м3 бытового мусора.
Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017
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