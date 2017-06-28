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На территории Кузнецкого района пресечена незаконная добыча песка
Сегодня в Пензе
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По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов ежедневно проводятся рейдовые выезды по выявлению мест самовольного пользования недрами. Охотоведом Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области при патрулировании территории Кузнецкого района на участке местности, расположенном примерно в 1 км на север от села Никольское Кузнецкого района, обнаружена незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых (песка). На указанной территории обнаружена большегрузная техника: погрузчик и грузовой самосвал с песком. По информации Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на данной территории лицензий на пользование недрами не имеется. О выявленном факте охотовед незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции Кузнецкого района, после чего на место правонарушения прибыли правоохранительные органы. Техника, осуществляющая незаконную деятельность, доставлена на спецстоянку. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия.
По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов ежедневно проводятся рейдовые выезды по выявлению мест самовольного пользования недрами.
Охотоведом Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области при патрулировании территории Кузнецкого района на участке местности, расположенном примерно в 1 км на север от села Никольское Кузнецкого района, обнаружена незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых (песка).
На указанной территории обнаружена большегрузная техника: погрузчик и грузовой самосвал с песком.
По информации Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на данной территории лицензий на пользование недрами не имеется.
О выявленном факте охотовед незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции Кузнецкого района, после чего на место правонарушения прибыли правоохранительные органы. Техника, осуществляющая незаконную деятельность, доставлена на спецстоянку.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 28 июня 2017
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