На территории Кузнецкого района пресечена незаконная добыча песка

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в части ужесточения контроля над использованием лесных угодий и по предотвращению фактов незаконного использования природных ресурсов ежедневно проводятся рейдовые выезды по выявлению мест самовольного пользования недрами.

Охотоведом Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области при патрулировании территории Кузнецкого района на участке местности, расположенном примерно в 1 км на север от села Никольское Кузнецкого района, обнаружена незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых (песка).

На указанной территории обнаружена большегрузная техника: погрузчик и грузовой самосвал с песком.

По информации Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области на данной территории лицензий на пользование недрами не имеется.

О выявленном факте охотовед незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции Кузнецкого района, после чего на место правонарушения прибыли правоохранительные органы. Техника, осуществляющая незаконную деятельность, доставлена на спецстоянку.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия.