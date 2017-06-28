|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Твоя вишневая «девятка» меня совсем с ума свела»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Еще совсем недавно на этой машине похититель уходил от преследования полицейских. Вишневую «девятку» злоумышленник приметил в одном из городских дворов. Угнать легковой автомобиль ему не составило особого труда. Не оборудованная сигнализацией «Лада» сдалась без боя, похититель тихо и незаметно скрылся.
«На задержание подозреваемого в совершении преступления были ориентированы все посты и маршруты полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий экипажем дорожно-патрульной службы данная автомашина была обнаружена на территории Пензенского района», – сообщила следователь отдела №5 СУ УМВД Росси по г. Пензе Светлана Писарькова.
От полицейских злоумышленник попытался скрыть бегством, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
«Со слов молодого человека, данную автомашину он хотел разобрать на запасные части, а затем продать. С помощью отвертки он вскрыл замок и проник в салон транспортного средства. Ключи находились в замке зажигания», – пояснила Светлана Писарькова.
За содеянное 18-летнему угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru