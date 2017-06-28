«Твоя вишневая «девятка» меня совсем с ума свела»

Еще совсем недавно на этой машине похититель уходил от преследования полицейских. Вишневую «девятку» злоумышленник приметил в одном из городских дворов. Угнать легковой автомобиль ему не составило особого труда. Не оборудованная сигнализацией «Лада» сдалась без боя, похититель тихо и незаметно скрылся.

«На задержание подозреваемого в совершении преступления были ориентированы все посты и маршруты полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий экипажем дорожно-патрульной службы данная автомашина была обнаружена на территории Пензенского района», – сообщила следователь отдела №5 СУ УМВД Росси по г. Пензе Светлана Писарькова.

От полицейских злоумышленник попытался скрыть бегством, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Со слов молодого человека, данную автомашину он хотел разобрать на запасные части, а затем продать. С помощью отвертки он вскрыл замок и проник в салон транспортного средства. Ключи находились в замке зажигания», – пояснила Светлана Писарькова.

За содеянное 18-летнему угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.