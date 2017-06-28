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 Среда, 28 июня 2017
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День молодёжи
Сегодня в Пензе
 
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Юбилейная площадь в этот день стала местом для сбора пензенской молодёжи. Праздник молодости отметило всё молодое население Пензы и области.

Рядом с Киноконцертным залом Пенза расположились специалисты молодёжного центра «Юность». Они проводили социологический опрос «Ценности и приоритеты современной молодежи города Пензы», результаты этого теста можно было сразу посмотреть на стендах.

«Здесь представлено 2 блока вопросов на которые молодёжь отвечает, и они выбирают те ценностные ориентиры, которые на данном этапе их жизни очень важны и тогда мы посмотрим, что выбирает современная молодёжь»,- рассказала директор молодёжного центра «Юность», Ирина Федина.

Пришедшие смогли поиграть в необычный футбол, где нужно закатить шарик для пинг-понга в ворота соперника и заодно проверить свои лёгкие.

Или же побывать на мастер-классе по фигурному катанию на роликах от инструкторов роллердрома парка культуры и отдыха «Олимпийский».

Более взрослое поколение смогли на этой же площадке посетить центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где сотрудники этого центра расположили спортивные снаряды для выполнения норм ГТО.

Помимо живой музыки, на Юбилейной площади расположились юные битбоксеры, представляющие школу «Artbeat».

Во время выступления творческих коллективах на площади появились мотоциклисты, чем вызвали живой интерес у публики.

В День молодёжи, каждый пришедший на праздник мог найти себе развлечение по душе.

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