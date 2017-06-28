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 Среда, 28 июня 2017
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Гордое имя - ботаник!
Сегодня в Пензе
 
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По аллеям Пензенского ботанического сада имени Спрыгина прохаживаются более двадцати директоров. Это – не кризис власти. В гости к Марине Ростовцевой приехали коллеги со всего Поволжья и Урала. Руководители и ведущие специалисты на ежегодном Совете ботанических садов из 13-и городов России решают общие проблемы.

«У нас очень плотная программа, - пояснила Директор Пензенского ботанического сада ПГУ, Марина Ростовцева. - Вообще, выездные сессии Совета были задуманы при его основании еще в пятидесятых годах. И целью таких выездных сессий является более плотное и детальное ознакомление с условиями интродукции, то есть, акклиматизации растений. Интродукция – это выращивание иноземных растений на землях в несвойственных им климатических условиях. И вот, когда вместе собираются специалисты из близлежащих регионов, мы можем сделать выводы о результатах этой интродукции и обменяться друг с другом опытом».

Такой представительный десант ботаников на сурских берегах высадился впервые. Хотя пензенский сад среди своих собратьев – настоящий ветеран, и в этом году отмечает вековой юбилей.

«Коллекция достаточно большая, серьезная, добротная. И локационные участки, которые здесь представлены, для жителей представляют культурный и просветительский интерес», - поделился впечатлением Директор Казанского ботанического сада КФУ, Нияз Салахов.

Благодаря сотрудничеству с соседями за последние годы количество представителей флоры на четырех гектарах территории выросло почти в четыре раза и достигло 2000 наименований.

«Мы, конечно, делимся своими коллекциями. Уникальные растения, которые сад не имеет возможности приобрести, мы можем подарить. Из Казани мы привезли оранжерейные растения – субтропики, тропики. В связи с тем, что здесь готовится прекрасная оранжерея. Надеюсь, что они будут приносить радость не только саду, но и жителям, которые посещают этот сад», - отметил Нияз Салахов.

По словам участников Совета, в будущее они смотрят с оптимизмом. Их учреждения – на стадии перехода в новую фазу: от выживания - к поступательному движению.

«2017 год у нас объявлен Годом экологии. И государство, наконец, начало обращать внимание на проблемы ботанических учреждений. Появилось небольшое финансирование, на которое мы можем получить развитие и в дальнейшем радовать горожан нашими растениями», - подчеркнул Директор Ботанического сада им. Генкеля ПНГИУ (г. Пермь), Сергей Шумихин.

Пензу также ожидает нововведение. Скоро здесь организуют детскую площадку. Но привычного игрового оборудования на ней не будет. Вместо горок и песочниц появятся грядки, где юные посетители смогут посадить цветы или овощи, а затем - ухаживать и следить за их ростом.

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