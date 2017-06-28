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Награда посмертно
Сегодня в Пензе
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Ему было всего 31. Он был полон планов на будущее и смотрел на жизнь с оптимизмом. Гибель капитана-морпеха в феврале этого года стала ударом для его сослуживцев и стократ большим – для его оставшейся в Пензе семьи.
«Сложно сегодня найти слова утешения для родных и близких. Такими, как он, мы гордимся и, безусловно, помним. Я уверен, что память о нем сохранится и в школе, в которой он учился, и в наших сердцах», – отметил Глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Офицера похоронили в соответствии с заслугами – на аллее Славы. Но лишь спустя полгода герой стал орденоносцем.
«Огромные слова благодарности и соболезнования вам, Наталья Михайловна и вам, Андрей Владимирович, за то, что вы воспитали и вырастили настоящего мужчину, настоящего офицера. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга наградить Казаченкова Павла Андреевича, капитана, посмертно орденом Мужества», – сказал Глава г. Пензы Валерий Савельев.
Всего за время российской военной операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года, погибли более двух десятков российских военнослужащих и медиков.
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