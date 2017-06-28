«Энергия молодежи»

Специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр «Орион» города Пензы Кугушева Алена провела ознакомительные соревнования по Дуйболу - новому виду состязаний, пропагандирующих здоровый образ жизни. Так как подобные игры проводились в городе впервые, гости Фестиваля участвовали в соревнованиях с осторожностью. Но в ходе мероприятия Дуйбол начал вызывать интерес как среди детей и подростков, так и взрослых, и уже к середине праздника площадка пользовалась большой популярностью.

Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017