Пройти итоговую аттестацию могут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, а также не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 28 июня заявления подали 96 и 139 человек соответственно, в виде государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 20 обучающихся. Экзамен пройдет на базе школ № 7 и 66 г. Пензы.

Для сдачи экзамена по русскому языку 29 июня заявления подали 130 обучающихся, в том числе 1 обучающийся - в виде ГВЭ. Проходить экзамен будет на базе школы № 12 и лицея № 55 г. Пензы, а также 1 пункт проведения экзамена на дому.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июля 2017 года.