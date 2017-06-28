|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Резервные дни сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и математике базового и профильного уровней пройдут 28 – 29 июня 2017 года
Сегодня в Пензе
|
Пройти итоговую аттестацию могут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, а также не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). Для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 28 июня заявления подали 96 и 139 человек соответственно, в виде государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 20 обучающихся. Экзамен пройдет на базе школ № 7 и 66 г. Пензы. Для сдачи экзамена по русскому языку 29 июня заявления подали 130 обучающихся, в том числе 1 обучающийся - в виде ГВЭ. Проходить экзамен будет на базе школы № 12 и лицея № 55 г. Пензы, а также 1 пункт проведения экзамена на дому. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июля 2017 года.
Пройти итоговую аттестацию могут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов; обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, а также не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 28 июня заявления подали 96 и 139 человек соответственно, в виде государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 20 обучающихся. Экзамен пройдет на базе школ № 7 и 66 г. Пензы.
Для сдачи экзамена по русскому языку 29 июня заявления подали 130 обучающихся, в том числе 1 обучающийся - в виде ГВЭ. Проходить экзамен будет на базе школы № 12 и лицея № 55 г. Пензы, а также 1 пункт проведения экзамена на дому.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июля 2017 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru