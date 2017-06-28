С 22 июня жители Пензенской области могут принять участие в акции «В любви и верности», проводимой редакцией РИА Пензенской области совместно с Управлением ЗАГС региона.

До 8 июля включительно присылайте истории и фотографии своей семьи на электронную почту редакции РИА ПО - riapo@list.ru. В теме письма укажите «Участие в акции».

Обязательное условие - в письме должно быть минимум две фотографии - одна - на которой запечатлен день вашей свадьбы, вторая - фотография вашей семьи сегодня. Напишите, сколько лет вы прожили в официальном браке.

В письме также укажите фамилию, имена членов семьи, а также, район/город Пензенской области, в котором вы проживаете.

Ваши история любви и фотографии будут опубликованы на страницах РИА Пензенской области.

Давайте совместными усилиями напишем энциклопедию семей Пензенской области!

