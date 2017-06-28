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«В любви и верности»
Сегодня в Пензе
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С 22 июня жители Пензенской области могут принять участие в акции «В любви и верности», проводимой редакцией РИА Пензенской области совместно с Управлением ЗАГС региона. До 8 июля включительно присылайте истории и фотографии своей семьи на электронную почту редакции РИА ПО - riapo@list.ru. В теме письма укажите «Участие в акции». Обязательное условие - в письме должно быть минимум две фотографии - одна - на которой запечатлен день вашей свадьбы, вторая - фотография вашей семьи сегодня. Напишите, сколько лет вы прожили в официальном браке. В письме также укажите фамилию, имена членов семьи, а также, район/город Пензенской области, в котором вы проживаете. Давайте совместными усилиями напишем энциклопедию семей Пензенской области!
С 22 июня жители Пензенской области могут принять участие в акции «В любви и верности», проводимой редакцией РИА Пензенской области совместно с Управлением ЗАГС региона.
До 8 июля включительно присылайте истории и фотографии своей семьи на электронную почту редакции РИА ПО - riapo@list.ru. В теме письма укажите «Участие в акции».
Обязательное условие - в письме должно быть минимум две фотографии - одна - на которой запечатлен день вашей свадьбы, вторая - фотография вашей семьи сегодня. Напишите, сколько лет вы прожили в официальном браке.
В письме также укажите фамилию, имена членов семьи, а также, район/город Пензенской области, в котором вы проживаете.
Давайте совместными усилиями напишем энциклопедию семей Пензенской области!
Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017
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