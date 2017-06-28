Виктор Кувайцев награжден золотым значком ГТО в соответствие с приказом №57 от 27.04.2017г. Минспорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .



- Конечно, это престижная награда. Рад, что удалось сдать все нормативы. Физкультура и спорт играют важную роль в нашей жизни. Воспитывают характер и волю, целеустремленность и терпение, учат побеждать. И главное – укрепляют здоровье. Помните песню: «Чтобы тело и душа были молоды - закаляйся, как сталь». Желаю всем, кто сдает нормы ГТО, занимается физкультурой и спортом - успехов и удачи!- сказал Виктор Кувайцев, получая золотой значок ГТО.

Новость: Администрация города Пензы 28 июня 2017