В Пензенский ЛО МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы полиции в линейное отделение полиции на станции Белинская (дислокация город Каменка Пензенской области) и в линейное отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области) а так же сотрудники группы (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел линейного отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области).

Направление деятельности – охрана общественного порядка на стационарных объектах железнодорожного транспорта.

Предъявляемые требования: возраст от 18 до 35 лет, образование не ниже среднего (полного), для кандидатов мужского пола обязательна служба в Вооруженных Силах РФ.

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, достойная заработная плата (от 20 000 рублей), возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД России, карьерный рост.

По вопросу поступления на службу в органы внутренних дел обращаться в Пензенский ЛО МВД России на транспорте.

Адрес: г. Пенза, ул. Ухтомского, дом 16 «А», каб.410 (отделение по работе с личным составом)

тел.: 581-803, 581-825, с 09.00 до 18.00 час.