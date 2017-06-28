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В Пензенский ЛО МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы полиции
Сегодня в Пензе
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В Пензенский ЛО МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы полиции в линейное отделение полиции на станции Белинская (дислокация город Каменка Пензенской области) и в линейное отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области) а так же сотрудники группы (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел линейного отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области). Направление деятельности – охрана общественного порядка на стационарных объектах железнодорожного транспорта. Предъявляемые требования: возраст от 18 до 35 лет, образование не ниже среднего (полного), для кандидатов мужского пола обязательна служба в Вооруженных Силах РФ. Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, достойная заработная плата (от 20 000 рублей), возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД России, карьерный рост. По вопросу поступления на службу в органы внутренних дел обращаться в Пензенский ЛО МВД России на транспорте. Адрес: г. Пенза, ул. Ухтомского, дом 16 «А», каб.410 (отделение по работе с личным составом) тел.: 581-803, 581-825, с 09.00 до 18.00 час.
В Пензенский ЛО МВД России на транспорте требуются сотрудники патрульно-постовой службы полиции в линейное отделение полиции на станции Белинская (дислокация город Каменка Пензенской области) и в линейное отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области) а так же сотрудники группы (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел линейного отделения полиции на станции Моршанск (дислокация город Моршанск Тамбовской области).
Направление деятельности – охрана общественного порядка на стационарных объектах железнодорожного транспорта.
Предъявляемые требования: возраст от 18 до 35 лет, образование не ниже среднего (полного), для кандидатов мужского пола обязательна служба в Вооруженных Силах РФ.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, достойная заработная плата (от 20 000 рублей), возможность бесплатного обучения в ВУЗах МВД России, карьерный рост.
По вопросу поступления на службу в органы внутренних дел обращаться в Пензенский ЛО МВД России на транспорте.
Адрес: г. Пенза, ул. Ухтомского, дом 16 «А», каб.410 (отделение по работе с личным составом)
тел.: 581-803, 581-825, с 09.00 до 18.00 час.
Новость: Модякова Елена 28 июня 2017
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