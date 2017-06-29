В Пензенской области успешно работает новая форма общения жителей с исполнительными органами власти, об этом заместитель начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олеся Вишнякова рассказала на заседании Правительства. Система регион – центров была создана в 2010 году, и начала работать во всех районных редакциях. За прошедший год за помощью в решении вопросов в регион – центры обратились более 5 тысяч человек, более 2 тысяч вопросов удалось решить в кротчайшие сроки, а еще более 2 тысяч жителей получили консультации.

«В 2016 году по состоянию дорог было 663 обращения, по благоустройству – 534 и по вопросам водоснабжения – 356 обращений. На базе регион – центров проводят личные приемы главы районов, при рассмотрении анонимных обращений, сотрудниками регион – центров используется квалифицированный подход, обращения рассматриваются с обязательной публикацией в районных газетах»,— сказала заместитель начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олеся Вишнякова.

Уже за 2017 год в регион—центры обратились более 300 жителей, 49 вопросов уже решены положительно. Сотрудники принимают обращения по телефону, фиксируют вопросы, присланные по почте, а также принимают описание проблем по электронной почте. В 2016 году по поручению Председателя Правительства Николая Симонова Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах Пензенской области проводилась проверка качества выполненных работ по ремонту дорог местного значения, заказчиками которых выступали муниципалитеты.

«В 2016 году было проверено 82 объекта в 32 муниципальных образованиях. Все нарушения и дефекты, которые выявлялись в ходе осмотра, отражались в протоколах комиссионных обследований, которые направлялись в Минстрой Пензенской области в целях принятия решений об уплате выполненных работ после устранения недостатков», — сказала Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко.

Всего на территории Пензенской области находится более 3 тысяч километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, из которых было проверено почти 2 тысячи в 2016 году.

«Были выявлены 59 нарушений по содержанию данных дорог, по которым выдано 32 предписания. Следует учитывать, что инспекция не наделена правом рассмотрения и составлением административных протоколов, поэтому материалы проверок были направлены в ГИБДД и УМВД по Пензенской области для привлечения лиц допустивших нарушение к административной ответственности », — сказала Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Левченко Инна Николаевна

Всего в рамках заседания Правительства рассмотрели 4 вопроса.