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На одном из ж/д переездов села Грабово задержан молодой человек с пакетиками наркотических средств
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками отдела по контролю по незаконному обороту наркотиков Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области был задержан молодой человек 1989 года рождения с двумя полиэтиленовыми пакетами. При проведении личного досмотра было обнаружено, что в пакетах находится зеленая растительная масса с характерным запахом. Со слов молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления. - Следователем было установлено, что данный гражданин ранее неоднократно судим за ряд преступлений. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Избрана мера пресечения –подписка о невыезде и надлежащем поведении. - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
Сотрудниками отдела по контролю по незаконному обороту наркотиков Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области был задержан молодой человек 1989 года рождения с двумя полиэтиленовыми пакетами.
При проведении личного досмотра было обнаружено, что в пакетах находится зеленая растительная масса с характерным запахом.
Со слов молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления.
- Следователем было установлено, что данный гражданин ранее неоднократно судим за ряд преступлений. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Избрана мера пресечения –подписка о невыезде и надлежащем поведении. - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.
Новость: Модякова Елена 29 июня 2017
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