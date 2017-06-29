Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 29 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
На одном из ж/д переездов села Грабово задержан молодой человек с пакетиками наркотических средств
Сегодня в Пензе
 

Сотрудниками отдела по контролю по незаконному обороту наркотиков  Пензенского ЛО МВД России на транспорте при проведении рейда на одном из железнодорожных переездов села Грабово Пензенской области был задержан молодой человек 1989 года рождения с двумя полиэтиленовыми пакетами.

При проведении личного досмотра было обнаружено, что в пакетах находится  зеленая растительная масса с характерным запахом.
Согласно заключению экспертов растительная масса оказалась наркотическим средством, общим  весом в высушенном состоянии 900 грамм.

Со слов молодого человека, наркотическое средство он собрал для личного употребления.

- Следователем было установлено, что данный гражданин ранее неоднократно судим за ряд преступлений. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по  ст.228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере). Избрана мера пресечения –подписка о невыезде и надлежащем поведении. - рассказал начальник СО Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко.

Новость: Модякова Елена 29 июня 2017
2017-06-29
Задержаны за распространение
Жители Брянкой области в Пензе раскладывали наркотики
 
2017-06-29
Доноры в погонах
Возле здания УГИБДД прошла донорская акция
 
2017-06-29
Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Закcобрание
Иван Белозерцев возглавил общеобластной партийный список
 
2017-06-29
«Пьяный» вандализм необходимо искоренять
 Инициатива жителей города
 
2017-06-29
Чирка-Кемь
Группа пензенских путешественников совершила спортивно-тренировочный водный поход
 
2017-06-29
3 июля состоится открытие IT-Лаборатории 2017
 В пятый раз проект собирает на своей площадке студентов и молодых специалистов
 
2017-06-29
Необходимо оборудовать пешеходные переходы у школы №58
 Инициатива жителей города
 
2017-06-29
Индустриальный парк «Отвель» приглашает резидентов
 Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га
 
2017-06-29
Жители Пензенской области получили доступ к порталу электросетевых услуг
 Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде
 
2017-06-29
Делегация пензенских аграриев посещает СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской области
 Работу делегации возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов
 
2017-06-29
Сомнительное мясо кур снято с реализации на ярмарке выходного дня в г.Нижний Ломов
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-29
В Пензу из Самарского зоопарка был привезён молодой ягуар
Ягуар очень мощное и красивое, и в то же время грациозное животное
 
2017-06-29
«Открытая власть»
Молодежный парламент Пензенской области объявляет о старте регионального проекта
 
2017-06-29
На личном контроле!
Валерий Савельев провел прием граждан
 
2017-06-29
Виктор Кувайцев проконтролировал ремонт улично-дорожной сети
 «Безопасные и качественные дороги»
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru