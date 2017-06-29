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 Четверг, 29 июня 2017
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Делегация сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области с рабочим визитом посетила предприятия Республики Беларусь
Сегодня в Пензе
 

В городе Минске заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов и пензенские аграрии посетили предприятие «Запагромаш». Руководство компании ознакомило пензенских аграриев с производством и модельным рядом техники для успешного развития отрасли животноводства.

«Запагромаш» - лидер в своем сегменте производит самую широкую в странах СНГ гамму кормораздатчиков под торговой маркой «Хозяин» с горизонтальным и вертикальным расположением шнеков, а также разбрасыватели-выдуватели соломы, тракторные полуприцепы и разбрасыватели органических удобрений.

В ходе визита сельхозтоваропроизводители по достоинству оценили технику для заготовки и приготовления кормов и отметили важность качественного кормления в части эффективного развития отрасли животноводства.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 29 июня 2017
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