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 Четверг, 29 июня 2017
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О ветеринарно-санитарном обследовании ООО «Бековский сахарный комбинат» Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно с представителями Управления ветеринарии субъекта проведено ветеринарно-санитарное обследование ООО «Бековский сахарный комбинат».

Предприятие занимается переработкой сахарной свеклы. Обследование проводилось на предмет соответствия Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), главе 36 «Ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) перемещении между Сторонами кормов для животных растительного происхождения».

Участник хозяйственной деятельности имеет право осуществлять процессы производства (изготовления) подконтрольной пищевой продукции на таможенной территории Таможенного союза только после прохождения государственной регистрации производственных объектов, на которых осуществляются данные процессы производства (изготовления).

По результатам проведения проверки комиссия решила, что предприятие по производству жома свекловичного имеет необходимые условия для поставки жома в страны Европы, ООО «Бековский сахарный комбинат» включен в реестр экспортеров в страны Европейского союза.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 29 июня 2017
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