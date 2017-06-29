Пензенские товары можно купить во всех регионах РФ и за рубежом.

Выбирать Пензенское теперь можно не только в магазинах нашего города. Мясо, сахар, молоко, сыр, растительное масло – это только малая часть той продукции, которую экспортируют во все регионы Российской Федерации. Пензенские товары можно купить в 18 странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Нам удалось с Вами это сделать. Показатели мы повысили практически по всем сетям и региональным, и федеральным. Это сказывается на региональном валовом продукте. Сказывается положительно на многом. Если мы с Вами активно работаем, если мы с Вами друг друга понимаем, если мы находим с Вами взаимовыгодное решения, которые идут на пользу нашим товаропроизводителям и торговым сетям, это дает толчок развития именно в этом направлении»,— сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего за прошедший год регион экспортировал продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на суммы более 75 миллионов долларов США. Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров за пять месяцев в 2017 году составил порядка 83 млрд. рублей.

«За прошедший год мы экспортировали товаров на общую сумму более 75 миллионов долларов, это практически в три раза больше, чем мы импортировали на территорию области. Пензенская область относится к тем регионам, где экспорт продукции сельского хозяйства превышает ее импорт»,— сказал Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Всего в Пензенской области заключено более 450 договоров на поставку местной продукции в торговые сети. Через сетевые магазины товар, произведенный на Пензенской земле, реализуют более 180 товаропроизводителей. Иван Белозерцев призвал министерство сельского хозяйства продолжить работу с местными товаропроизводителями, оказывать им помощь для того, чтобы все предприятия региона могли реализовывать свои товары в сетевых магазинах нашего города, страны и зарубежья.