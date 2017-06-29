Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 29 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенские товары можно купить во всех регионах РФ и за рубежом.
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Выбирать Пензенское теперь можно не только в магазинах нашего города. Мясо, сахар, молоко, сыр, растительное масло – это только малая часть той продукции, которую экспортируют во все регионы Российской Федерации. Пензенские товары можно купить в 18 странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Нам удалось с Вами это сделать. Показатели мы повысили практически по всем сетям и региональным, и федеральным. Это сказывается на региональном валовом продукте. Сказывается положительно на многом. Если мы с Вами активно работаем, если мы с Вами друг друга понимаем, если мы находим с Вами взаимовыгодное решения, которые идут на пользу нашим товаропроизводителям и торговым сетям, это дает толчок развития именно в этом направлении»,— сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего за прошедший год регион экспортировал продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на суммы более 75 миллионов долларов США. Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров за пять месяцев в 2017 году составил порядка 83 млрд. рублей.

«За прошедший год мы экспортировали товаров на общую сумму более 75 миллионов долларов, это практически в три раза больше, чем мы импортировали на территорию области. Пензенская область относится к тем регионам, где экспорт продукции сельского хозяйства превышает ее импорт»,— сказал Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Всего в Пензенской области заключено более 450 договоров на поставку местной продукции в торговые сети. Через сетевые магазины товар, произведенный на Пензенской земле, реализуют более 180 товаропроизводителей. Иван Белозерцев призвал министерство сельского хозяйства продолжить работу с местными товаропроизводителями, оказывать им помощь для того, чтобы все предприятия региона могли реализовывать свои товары в сетевых магазинах нашего города, страны и зарубежья.

Новость: Ирина Зазуля 29 июня 2017
2017-06-29
Задержаны за распространение
Жители Брянкой области в Пензе раскладывали наркотики
 
2017-06-29
Доноры в погонах
Возле здания УГИБДД прошла донорская акция
 
2017-06-29
Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Закcобрание
Иван Белозерцев возглавил общеобластной партийный список
 
2017-06-29
«Пьяный» вандализм необходимо искоренять
 Инициатива жителей города
 
2017-06-29
Чирка-Кемь
Группа пензенских путешественников совершила спортивно-тренировочный водный поход
 
2017-06-29
3 июля состоится открытие IT-Лаборатории 2017
 В пятый раз проект собирает на своей площадке студентов и молодых специалистов
 
2017-06-29
Необходимо оборудовать пешеходные переходы у школы №58
 Инициатива жителей города
 
2017-06-29
Индустриальный парк «Отвель» приглашает резидентов
 Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га
 
2017-06-29
Жители Пензенской области получили доступ к порталу электросетевых услуг
 Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде
 
2017-06-29
Делегация пензенских аграриев посещает СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской области
 Работу делегации возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов
 
2017-06-29
Сомнительное мясо кур снято с реализации на ярмарке выходного дня в г.Нижний Ломов
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-29
В Пензу из Самарского зоопарка был привезён молодой ягуар
Ягуар очень мощное и красивое, и в то же время грациозное животное
 
2017-06-29
«Открытая власть»
Молодежный парламент Пензенской области объявляет о старте регионального проекта
 
2017-06-29
На личном контроле!
Валерий Савельев провел прием граждан
 
2017-06-29
Виктор Кувайцев проконтролировал ремонт улично-дорожной сети
 «Безопасные и качественные дороги»
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru