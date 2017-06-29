Виктор Кувайцев проконтролировал ремонт улично-дорожной сети

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев во время объезда по городу посетил несколько объектов улично-дорожной сети, на которых идет ремонт в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, подрядная организация приступила к ремонту дороги на поселок Победа, которую восстанавливают методом ресайклинга. Согласно технологии дробится верхний слой дорожного покрытия, после этого добавляются специальные добавки, поверхность бетонируется, а затем укладывается асфальт.

Осмотрев объект, глава администрации отметил, что необходим строгий контроль за соблюдением технологии.

- Куратор участка должен здесь находиться постоянно, - добавил Виктор Кувайцев. – Работы должны быть закончены в срок.

На улице 40 лет Октября на въезде в город будет обустроен заездной карман. Градоначальник дал поручение изучить вопрос размещения на нем стоянки для автотранспорта, в том числе и большегрузного. А также установить мусорный контейнер.

- Если это земля муниципальная, то она должна использоваться рационально, - подчеркнул Виктор Николаевич.

Помимо этого, глава администрации проконтролировал, как идет очистка лесополосы от Ахунского переезда до трассы М-5. В настоящее время проведена вырубка аварийных и сухих деревьев. Виктор Кувайцев поручил не затягивать с санитарной очисткой данного участка, а также покосом травы.