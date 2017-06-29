На личном контроле теперь находятся вопросы, заданные главе города Пензы Валерию Савельеву в ходе личного приема граждан. В течение часа председатель думы общался с жителями городского округа. Светлана Петровна проживает по адресу Урицкого, 3. В течение всего прошлого отопительного сезона жильцам выставляли квитанции за отопление с завышенными показателями. Причину нашли позже – на котельной не работал прибор учета, поэтому жители платили больше, чем соседи с Урицкого, 3 а.

«Показания счетчика по тому дому и нашему отличаются в 2-2, 5 раза. Это было ежемесячно», — сказала жительница Пензы.

Суммы в квитанциях выросли из-за сбоя в работе тепловычислителя. Перерасчет жители смогут увидеть только зимой. Именно тогда ресурсоснабжающая организация будет выставлять счета с учетом переплаты жильцов с Урицкого,3.

«Основной перерасчет будет в тот период, когда будет новый отопительный сезон. Ресурсоснабжающая организация будет выставлять квитанции Вам намного меньше. Но, насколько я знаю, перерасчет Вам уже начали делать и первую квитанцию с меньшей суммой Вы получили в мае», — сказал Начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Не стоит ждать зимы, уверен глава города Пензы. Работы по устранению нарушений и проверке оборудования необходимо начать уже сегодня.

«Нужно заменить, привести в соответствие, все опробовать. Вместе с ресурсоснабжающей организацией этот вопрос нужно решить. Через две недели доложите о проделанной работе»,— сказал Глава города Пензы Валерий Савельев.

Также в ходе приема граждан Валерия Савельева просили помочь в трудоустройстве, дать разрешение на спил деревьев во дворе на Попова, а также оказать помощь в строительстве храма. Многие вопросы удалось решить на месте. По другим же глава города дал разъяснения. Вопросы будут на контроле Валерия Савельева до их разрешения.