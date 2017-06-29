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«Открытая власть»
Сегодня в Пензе
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Тебе представляется возможность узнать все о деятельности народных избранников, побыть помощником депутата, принять участие в работе Законодательного Собрания и Молодежного парламента, увидеть работу представительной власти изнутри. Это твой шанс зарекомендовать себя! Ты молод, активен и хочешь принять участие в проекте? Заполни анкету в Google-форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipCKdVyto-D0FzQ_Pq21B0n6DpAJk36Sb2GsJLeAsGskcwg/viewform или присылай свое портфолио (шаблон прилагается) на наш электронный адрес penzaparlament@mail.ru до 10 июля. После отбора наиболее активных представителей молодежи пригласят на собеседование. День в качестве помощника депутата - встречи с жителями, выезды в избирательные округа, помощь людям. Все это ждет тебя! Наиболее активных участников проекта ждет включение в состав кадрового резерва Молодежного парламента нового созыва, а также ценные подарки от депутатов Законодательного Собрания. P.S. - принять участие в проекте может любой человек в возрасте от 16 до 30 лет.
Тебе представляется возможность узнать все о деятельности народных избранников, побыть помощником депутата, принять участие в работе Законодательного Собрания и Молодежного парламента, увидеть работу представительной власти изнутри. Это твой шанс зарекомендовать себя!
Ты молод, активен и хочешь принять участие в проекте? Заполни анкету в Google-форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipCKdVyto-D0FzQ_Pq21B0n6DpAJk36Sb2GsJLeAsGskcwg/viewform
или присылай свое портфолио (шаблон прилагается) на наш электронный адрес penzaparlament@mail.ru до 10 июля. После отбора наиболее активных представителей молодежи пригласят на собеседование.
День в качестве помощника депутата - встречи с жителями, выезды в избирательные округа, помощь людям. Все это ждет тебя!
Наиболее активных участников проекта ждет включение в состав кадрового резерва Молодежного парламента нового созыва, а также ценные подарки от депутатов Законодательного Собрания.
P.S. - принять участие в проекте может любой человек в возрасте от 16 до 30 лет.
Новость: Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области 29 июня 2017
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