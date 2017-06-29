«Открытая власть»

Тебе представляется возможность узнать все о деятельности народных избранников, побыть помощником депутата, принять участие в работе Законодательного Собрания и Молодежного парламента, увидеть работу представительной власти изнутри. Это твой шанс зарекомендовать себя!

Ты молод, активен и хочешь принять участие в проекте? Заполни анкету в Google-форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeipCKdVyto-D0FzQ_Pq21B0n6DpAJk36Sb2GsJLeAsGskcwg/viewform

или присылай свое портфолио (шаблон прилагается) на наш электронный адрес penzaparlament@mail.ru до 10 июля. После отбора наиболее активных представителей молодежи пригласят на собеседование.

День в качестве помощника депутата - встречи с жителями, выезды в избирательные округа, помощь людям. Все это ждет тебя!

Наиболее активных участников проекта ждет включение в состав кадрового резерва Молодежного парламента нового созыва, а также ценные подарки от депутатов Законодательного Собрания.

P.S. - принять участие в проекте может любой человек в возрасте от 16 до 30 лет.