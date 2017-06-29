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 Четверг, 29 июня 2017
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В Пензу из Самарского зоопарка был привезён молодой ягуар
Сегодня в Пензе
 

На сей раз новым видом пополнилась коллекция представителей семейства кошачьих. 23 июня в Пензу из Самарского зоопарка был привезён молодой ягуар. Юному самцу 1 июля исполняется год. В природе котята-ягуары остаются с матерью 1,5-2 года. Срок жизни этой американской кошки до 10 - 15 лет в природе, и до 25 в неволе.

Ягуар очень мощное и красивое, и в то же время грациозное животное. Вместе со львом, тигром и леопардом, он входит в род пантера (лат. Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.

Увидеть его пока нельзя, так как пятнистый красавец проходит обязательный для новоприбывших карантин, находясь на ветсекторе под наблюдением специалистов, но довольно скоро посетители зоопарка смогут полюбоваться на него в «Доме кошек».

Пензенский зоопарк объявляет конкурс на имя для ягуара. Ваши варианты можно присылать на почту penza-zooinfo@mail.ru или zoo@mail.ru до 20 июля 2017 г.

Итоги конкурса будут озвучены на семейном празднике «Лимонадное лето», который состоится 23 июля 2017 г. в 12:00.

Новость: Пензенский зоопарк 29 июня 2017
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