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Сомнительное мясо кур снято с реализации на ярмарке выходного дня в г.Нижний Ломов
Сегодня в Пензе
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В июне 2017 года при проведении рейдового мероприятия в г.Нижний Ломов Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданка реализовывала мясо кур в ассортименте в количестве 10 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушила ветеринарно-санитарные правила реализации продуктов животноводства. Таким образом, нарушены требования ст.15 Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-I «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». За нарушение ветеринарно-санитарных правил при реализации животноводческой продукции гражданка привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 500 рублей. Продукция без документов снята с реализации.
В июне 2017 года при проведении рейдового мероприятия в г.Нижний Ломов Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданка реализовывала мясо кур в ассортименте в количестве 10 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушила ветеринарно-санитарные правила реализации продуктов животноводства.
Таким образом, нарушены требования ст.15 Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-I «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
За нарушение ветеринарно-санитарных правил при реализации животноводческой продукции гражданка привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, назначен штраф в сумме 500 рублей. Продукция без документов снята с реализации.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 29 июня 2017
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