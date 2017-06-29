Делегация пензенских аграриев посещает СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской области

Пензенская делегация сельскохозяйственных товаропроизводителей по поручению главы региона Ивана Белозерцева посещает объекты агропромышленного комплекса Республики Белоруссия. Работу делегации возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

В первый день визита замминистра провел рабочую встречу с отраслевыми специалистами республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия. На встрече стороны обсудили перспективы развития аграрного сектора и возможности сотрудничества. С целью изучения опыта развития сельского хозяйства в Республике делегация пензенских аграриев посетила СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской области, где ознакомилась с производством и технологией переработки молочной продукции.

«Производственные мощности хозяйства - свиноводческий комплекс на 36000 голов, птицеферма со среднегодовым поголовьем бройлеров более 700 тысяч голов, фермы крупно рогатого скота с поголовьем более 15000 голов, в т.ч. - 2850 голов молочного стада - обеспечивают ежегодное получение более 26000 тонн мяса и более 29000 тонн молока», - прокомментировали пензенской делегации в ходе визита.

В ходе осмотра предприятия делегации рассказали, что все производимое мясо и молоко перерабатываются на собственном мясо-молочном комбинате, выпускающем около 350 видов мясной и более 20 наименований молочной продукции. «Вся она реализуется через сеть фирменной и государственной торговли. Торговая сеть хозяйства представлена фирменными магазинами. Кроме того, еще работают 4 автомагазина, которые обслуживают население не только своего сельского совета, но и нескольких соседних районов Минской области», - прокомментировали на предприятии.

Занимая по площади 7687 гектаров земель, СПК «Агрокомбинат Снов» производит 38% сельскохозяйственной продукции в объеме производства Несвижского района, а мяса - 65%. В последние годы хозяйство достигло рекордных показателей по урожайности зерновых культур (101,6 ц/га в 2015 году) и по надою молока на 1 корову перешагнуло 10000 рубеж (10053 кг в 2016 году).