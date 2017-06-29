Жители Пензенской области получили доступ к порталу электросетевых услуг

Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде, а также персонализированную информацию, касающуюся заявки потребителя на подключение, потребление и учет электроэнергии ( поступление документов, выдача технических условий, заключение договора и исполнение договора, фактическое присоединение).

С помощью портала можно также найти точку подключения на интерактивной карте, подавать показания приборов учета, знакомиться с графиком плановых отключений и узнать об отключениях аварийных.

Кроме того, потребители имеют возможность запросить информацию о состоянии своих электроустановок, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям, а в случае необходимости - записаться на прием в один из центров обслуживания клиентов выбранной сетевой организации.

С помощью онлайн-калькуляторов удобно рассчитывать стоимость услуг и технологического присоединения объекта, а также получившуюся в итоге нагрузку на электросети.