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Жители Пензенской области получили доступ к порталу электросетевых услуг
Сегодня в Пензе
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Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде, а также персонализированную информацию, касающуюся заявки потребителя на подключение, потребление и учет электроэнергии ( поступление документов, выдача технических условий, заключение договора и исполнение договора, фактическое присоединение). С помощью портала можно также найти точку подключения на интерактивной карте, подавать показания приборов учета, знакомиться с графиком плановых отключений и узнать об отключениях аварийных. Кроме того, потребители имеют возможность запросить информацию о состоянии своих электроустановок, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям, а в случае необходимости - записаться на прием в один из центров обслуживания клиентов выбранной сетевой организации. С помощью онлайн-калькуляторов удобно рассчитывать стоимость услуг и технологического присоединения объекта, а также получившуюся в итоге нагрузку на электросети.
Портал-тп.рф предоставляет гражданам с авторизированным доступом услуги в электронном виде, а также персонализированную информацию, касающуюся заявки потребителя на подключение, потребление и учет электроэнергии ( поступление документов, выдача технических условий, заключение договора и исполнение договора, фактическое присоединение).
С помощью портала можно также найти точку подключения на интерактивной карте, подавать показания приборов учета, знакомиться с графиком плановых отключений и узнать об отключениях аварийных.
Кроме того, потребители имеют возможность запросить информацию о состоянии своих электроустановок, оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям, а в случае необходимости - записаться на прием в один из центров обслуживания клиентов выбранной сетевой организации.
С помощью онлайн-калькуляторов удобно рассчитывать стоимость услуг и технологического присоединения объекта, а также получившуюся в итоге нагрузку на электросети.
Новость: Правительство Пензенской области 29 июня 2017
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