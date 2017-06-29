Индустриальный парк «Отвель» приглашает резидентов

Министерство экономики информирует о начале приема заявок на участие в конкурсе на предоставление статуса резидента индустриального парка «Отвель».

Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой для организации производственной деятельности.

Предприятиям, получившим статус резидента индустриального парка, предоставляется возможность заключения договора аренды земельных участков без проведения процедуры торгов.

Кроме того, резиденты индустриальных парков, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%.

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку в соответствии в утвержденной формой в Министерство экономики Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, д.36а с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Заявки принимаются до 28 июля 2017 года.

С подробной информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Пензенской области. (econom.pnzreg.ru)