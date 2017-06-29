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Необходимо оборудовать пешеходные переходы у школы №58
Сегодня в Пензе
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Жители города Пензы обратились в Администрацию города с инициативой: Пешеходная зона отсутствует. Переходов нет. Учащиеся школы 58 не могут безопасно добраться до школы. Местные жители также лишены возможности безопасного передвижения. Необходимо повысить безопасность детей и местных жителей. Жители просят включить участок дороги улицы Толстого от Суворова до Коммунистической в план благоустройства и организовать переходы до 1 сентября 2017 года.
Жители города Пензы обратились в Администрацию города с инициативой:
Пешеходная зона отсутствует. Переходов нет. Учащиеся школы 58 не могут безопасно добраться до школы.
Местные жители также лишены возможности безопасного передвижения. Необходимо повысить безопасность детей и местных жителей.
Жители просят включить участок дороги улицы Толстого от Суворова до Коммунистической в план благоустройства и организовать переходы до 1 сентября 2017 года.
Новость: По материалам http://open-penza.ru 29 июня 2017
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