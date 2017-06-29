3 июля состоится открытие IT-Лаборатории 2017

IT-лаборатория – самое крупное в Пензе событие подобного формата. Это образовательный проект, который будет работать с 3 июля по 11 августа. За 1,5 летних месяца студенты и молодые специалисты IT-отрасли смогут пройти практику или стажировку, а также повысить уровень знаний под руководством профессионалов. В финале мероприятия команды представят свои проекты экспертам и представителям СМИ. Участники лаборатории получают не только опыт, но и возможность получить работу в одной из пензенских IT-компаний.

Пять дней в неделю в режиме реальной IT-компании студенты и молодые специалисты в качестве программистов, маркетологов, рекламщиков и дизайнеров будут разрабатывать интернет-сервисы, мобильные приложения и железные проекты. Реализовывать свои идеи ребятам будут помогать прикрепленные кураторы, представители компаний-организаторов. За эти шесть недель участники прослушают лекции от ведущих специалистов IT-отрасли Пензы и лучших преподавателей вузов города. Это лекции общеинженерного и специацлизированного трека. В специализированном треке организаторы приготовили лекции и мастер-классы по направлениям: IT-бизнес, Маркетинг и PR, Дизайн в IT.

Исполнительный директор Ассоциации SECON Евгения Сотина: Основная цель IT-лаборатории – профессиональное совершенствование ее участников, их последующее удачное трудоустройство. Второстепенная, но не менее важная цель - поддержать молодые компании и стартапы, поэтому продолжение развития проекта вне IT-лаборатории станет для нас долгожданным результатом.

За годы проведения IT-лаборатории было создано много проектов. В прошлом году к финальному демодню добрались восемь готовых сервисов и приложений: приложение для прослушивания интернет-радиостанций «Yo!Tuner»; Многопользовательская игра в соцсети Вконтакте «Месть червяков»; Приложение для поиска похожих по интересам пользователей в соцсети Вконтакте «FLi»; Робот для обучения программированию — напольный плоттер и другие.

В пятой IT-Лаборатории 2017 разработчики будут работать над идеями представителей компаний BIT.GAMES, Rails Jedies, CodeInside, StreamWood, НПФ КРУГ, Музея занимательных наук REACTOR и др.