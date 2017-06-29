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Чирка-Кемь
Сегодня в Пензе
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Группа пензенских путешественников под руководством опытного туриста, члена Русского географического общества Михаила Колокольцева с 4 по 10 июня совершила спортивно-тренировочный водный поход по реке Чирка-Кемь, которая находится в Республике Карелия. 180-и километровый маршрут пролегал от поселка Тикша Муезерского района до поселка Шомба Кемского района Карелии и соответствовал третьей категории сложности. Данный маршрут пользуется большой популярностью среди российских туристов-водников. - В этом году, в силу затянувшейся весны в период сплава река находилась в состоянии половодья после сошедшего снега. Препятствия на реке обрели повышенный уровень сложности. Это позволило в большей степени провести подготовку группы и получить необходимые навыки преодоления водных препятствий в высокий уровень воды, изучить характер течений и способы прохождения преград, - рассказал Михаил Колокольцев. Участники похода: Михаил Колокольцев, Александр Крикленков, Иван Варонин и Дмитрий Жиркин прошли маршрут успешно, завершив его досрочно от плана, что позволило сделать выводы о готовности команды к прохождению более сложных речных систем. Во время проведения похода, пензенцы посетили урочище Сандармох - место массового расстрела узников концлагерей в период репрессий 1937-1938гг. под Медвежьегорском. Особенно запомнилось путешественникам посещение Кирилло-Белозерский монастыря, который расположен на берегу Сиверского озера в Вологодской области. Как сообщил Михаил Колокольцев, команда подготовлена, чтобы в ближайшее время совершить запланированную экспедицию в Саяны.
Группа пензенских путешественников под руководством опытного туриста, члена Русского географического общества Михаила Колокольцева с 4 по 10 июня совершила спортивно-тренировочный водный поход по реке Чирка-Кемь, которая находится в Республике Карелия.
180-и километровый маршрут пролегал от поселка Тикша Муезерского района до поселка Шомба Кемского района Карелии и соответствовал третьей категории сложности. Данный маршрут пользуется большой популярностью среди российских туристов-водников.
- В этом году, в силу затянувшейся весны в период сплава река находилась в состоянии половодья после сошедшего снега. Препятствия на реке обрели повышенный уровень сложности. Это позволило в большей степени провести подготовку группы и получить необходимые навыки преодоления водных препятствий в высокий уровень воды, изучить характер течений и способы прохождения преград, - рассказал Михаил Колокольцев.
Участники похода: Михаил Колокольцев, Александр Крикленков, Иван Варонин и Дмитрий Жиркин прошли маршрут успешно, завершив его досрочно от плана, что позволило сделать выводы о готовности команды к прохождению более сложных речных систем.
Во время проведения похода, пензенцы посетили урочище Сандармох - место массового расстрела узников концлагерей в период репрессий 1937-1938гг. под Медвежьегорском. Особенно запомнилось путешественникам посещение Кирилло-Белозерский монастыря, который расположен на берегу Сиверского озера в Вологодской области.
Как сообщил Михаил Колокольцев, команда подготовлена, чтобы в ближайшее время совершить запланированную экспедицию в Саяны.
Новость: Заместитель председателя Пензенского РГО Роман Кашин, фото Михаил Колокольцев 29 июня 2017
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