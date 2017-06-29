Группа пензенских путешественников под руководством опытного туриста, члена Русского географического общества Михаила Колокольцева с 4 по 10 июня совершила спортивно-тренировочный водный поход по реке Чирка-Кемь, которая находится в Республике Карелия.

180-и километровый маршрут пролегал от поселка Тикша Муезерского района до поселка Шомба Кемского района Карелии и соответствовал третьей категории сложности. Данный маршрут пользуется большой популярностью среди российских туристов-водников.

- В этом году, в силу затянувшейся весны в период сплава река находилась в состоянии половодья после сошедшего снега. Препятствия на реке обрели повышенный уровень сложности. Это позволило в большей степени провести подготовку группы и получить необходимые навыки преодоления водных препятствий в высокий уровень воды, изучить характер течений и способы прохождения преград, - рассказал Михаил Колокольцев.

Участники похода: Михаил Колокольцев, Александр Крикленков, Иван Варонин и Дмитрий Жиркин прошли маршрут успешно, завершив его досрочно от плана, что позволило сделать выводы о готовности команды к прохождению более сложных речных систем.

Во время проведения похода, пензенцы посетили урочище Сандармох - место массового расстрела узников концлагерей в период репрессий 1937-1938гг. под Медвежьегорском. Особенно запомнилось путешественникам посещение Кирилло-Белозерский монастыря, который расположен на берегу Сиверского озера в Вологодской области.

Как сообщил Михаил Колокольцев, команда подготовлена, чтобы в ближайшее время совершить запланированную экспедицию в Саяны.